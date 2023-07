Cosa avviene nel corpo umano durante una crisi di astinenza?

Purtroppo, il percorso che un soggetto dipendente da sostanze psicotrope deve compiere, per allontanarsi da queste, è estremamente complesso e uno degli ostacoli più insidiosi è la cosiddetta “astinenza”.

I sintomi da astinenza da droghe varia in base alla sostanza assunta e alla durata dell’uso. A causa di questa fase travagliata, la disintossicazione è un obiettivo che riesce difficilmente senza l’aiuto di persone competenti; non a caso, il più delle volte, l’allontanamento da questi composti pericolosi non può avvenire senza una riabilitazione dell’organismo, la quale avviene spesso tramite altri farmaci.

Quando si diventa dipendenti da droghe, l’organismo inizia ad abituarsi alla presenza della sostanza chimica al suo interno e si prepara per “convivere” al meglio con il cattivo ospite. Nel momento in cui viene interrotta l’assunzione della droga in maniera improvvisa, il nostro corpo reagisce violentemente, cercando ancora una volta (il che è estremamente traumatico) di riadattarsi alla nuova condizione.

Facciamo un esempio: gli oppiacei, come l’eroina, agiscono sulla dopamina, il neurotrasmettitore cerebrale associato alla felicità e al piacere. Con un’assunzione regolare della sostanza, il nostro corpo smette di produrre dopamina autonomamente e fa “affidamento” alla spinta conferita dall’oppiaceo. Se viene interrotto bruscamente il consumo di eroina, ad esempio, il nostro cervello produce molto meno dopamina, causando sintomi come ansia e depressione.

D’altro canto, si può incombere in effetti collaterali “fisici”: infatti, molti tossicodipendenti da oppiacei accusano problemi di stitichezza, mentre i sintomi da astinenza si palesano in maniera differente, come diarrea e altri disturbi del sistema gastrointestinale. Insomma, molto dipende da quale tipo di droga si è dipendenti; per questo motivo, se credete di avere un problema con le sostanze psicotrope, o conoscente qualcuno che n’è vittima, rivolgetevi sempre a persone che sanno quello che fanno!