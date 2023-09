Cosa fare con un avviso di violazione su YouTube? C'è una novità

Le novità in arrivo su YouTube sono molteplici: dalla nuova sezione Playables fino all'utilizzo dell'IA nei video, la piattaforma di Big G continua ad aggiornarsi. Negli scorsi giorni, anche le politiche sugli avvisi di violazione di YouTube sono cambiate, permettendo ai content creator di "ripulirsi" da qualsiasi infrazione.

Con un post pubblicato sul blog di YouTube, l'azienda ha spiegato che intendere fornire uno strumento che i creator con poche infrazioni al "codice di condotta" della piattaforma possono usare per "ripulire" il proprio profilo ed evitare danni peggiori, come strike per problemi di copyright, cancellazione di video e persino il ban dalla piattaforma.

Dopo la prima violazione di una delle guideline per la community di YouTube, ai content creator verrà data la possibilità di seguire un corso di formazione che insegni loro come evitare, in futuro, le medesime infrazioni sulla piattaforma. Dopo aver completato il corso e senza reiterare la violazione della stessa guideline per 90 giorni, l'infrazione verrà semplicemente rimossa dallo "storico" del canale di riferimento.

Tuttavia, se un content creator dovesse violare per una seconda volta la medesima linea guida nei 90 giorni dopo aver completato il corso proposto da YouTube, la piattaforma finirà per colpire il suo canale con uno "strike" ai contenuti. Infine, nel caso in cui un creatore di contenuti ricada nella medesima violazione più di 90 giorni dopo il completamento del corso, quest'ultimo semplicemente perderà il suo effetto "benefico" sulla reputazione del canale.

Inoltre, d'ora in poi gli avvisi di violazione delle linee guida di YouTube non saranno legati solo al canale, ma anche alla policy infranta da quest'ultimo. In altre parole, i creatori di contenuti particolarmente disattenti potranno essere vittima di diversi warning per violazioni diverse, senza che questi ultimi finiscano per essere "sommati" uno sopra l'altro.