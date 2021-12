Cosa sono questi bizzarri poligoni che possono essere trovati su Plutone?

Nonostante Plutone sia stato "retrocesso" dalla definizione di pianeta nel 2006, il corpo celeste continua a essere oggetto di studio da parte degli scienziati. Il pianeta nano, infatti, è geologicamente vivo e nel 2015 gli astronomi hanno individuato una caratteristica molto curiosa sulla sua superficie: dei poligoni di ghiaccio.

Un nuovo studio indica che è in corso un processo chiamato "sublimazione". Il ghiaccio di azoto si è congelato direttamente dal vapore, piuttosto che passare attraverso uno stato liquido. Questo ha conferito alla struttura ghiacciata la sua bizzarra forma avvistata per la prima volta dalla sonda della NASA New Horizons. Non solo: New Horizons ha anche scoperto che Plutone potrebbe avere un oceano profondo.

"Plutone è ancora geologicamente attivo nonostante sia lontano dal Sole e abbia risorse energetiche interne limitate", ha dichiarato Adrien Morison, ricercatore presso l'Università di Exeter e autore principale dello studio. Gli esperti, infatti, hanno studiato la Sputnik Planitia, una regione geologica della superficie di Plutone, dove le condizioni della superficie consentono all'azoto gassoso nella sua atmosfera di coesistere con l'azoto solido.

Nello studio gli scienziati grazie a delle simulazioni numeriche sono riusciti ad affermare che, quando l'azoto su Plutone si raffredda durante la sublimazione all'interno della regione Sputnik Planitia, produrrà poligoni coerenti con le dimensioni e l'ampiezza topografica viste nelle immagini di New Horizons (sapete quanto tempo ci vuole per arrivare su Plutone?). Questa sublimazione è iniziata circa 1/2 milioni di anni fa e lo stesso processo geologico può verificarsi in altri mondi ghiacciati intorno al Sistema Solare.