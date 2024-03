Cosa fare se il Bluetooth del Mac non funziona? Ecco alcune possibilità

Dopo aver scoperto come collegare al Mac e resettare la tastiera Bluetooth, vediamo ora quali sono i principali problemi legati al Bluetooth su Mac e Macbook e come risolverli: cosa fare quando il Bluetooth non funziona sui PC di Apple?

La prima cosa da fare, ovviamente, è verificare che il problema non sia semplicemente dovuto ad un glitch di sistema: spegnete e riaccendete il Bluetooth e fate lo stesso con il vostro Mac o Macbook. Spesso un riavvio risolve la situazione, specie quando il problema non è particolarmente grave. E ricordatevi di tenere sempre aggiornato il vostro Mac all'ultima versione di macOS!

Se dopo aver eseguito queste procedure basilari il Bluetooth non ha ripreso a funzionare, potete provare a disconnettere tutti i dispositivi Bluetooth dal Mac, attendere qualche minuto, riavviare i device (sia il Mac che gli accessori Bluetooth) ed effettuare un nuovo abbinamento. Ciò significa che la connessione con il dispositivo verrà completamente resettata: questo procedimento è particolarmente utile se il Bluetooth vi dà problemi con un solo device collegato, e non con tutti i vostri accessori.

Una soluzione più drastica (ma comunque semplice da eseguire) è quella di eliminare il file Property List del Bluetooth: talvolta, infatti, può capitare che quest'ultimo venga corrotto durante il normale uso del Mac. Il file dovrebbe trovarsi nella cartella Libreria, più specificamente nella sotto-cartella Preferenze, e dovrebbe essere chiamato "com.apple.Bluetooth.plist". Spostatelo nel cestino e il gioco sarà fatto.

L'ultima soluzione possibile, invece, è quella di resettare il modulo Bluetooth del Mac. Per farlo, premete Shift e il tasto Option e cliccate sull'icona del Bluetooth nella barra dei menù. Cliccate dunque su Debug e selezionate prima "Rimuovi tutti i dispositivi" e poi "Riavvia il modulo Bluetooth". Fatto ciò, riavviate il Mac per un'ultima volta e riprovate a connettere i vostri accessori. Se anche questa procedura non funziona, però, il consiglio è quello di rivolgervi direttamente all'assistenza di Apple.