Cosa fare se il Bluetooth non funziona tra Android e Mac? I possibili fix

Dopo avervi spiegato che cos'è il Bluetooth LE Audio, vediamo insieme uno dei problemi più comuni della connettività Bluetooth. Cosa fare se il Mac e lo smartphone Android non comunicano tra di loro via Bluetooth? I fix sono diversi: ecco i principali!

In primo luogo, se il trasferimento dei file tra Android e Mac via Bluetooth non funziona, la cosa migliore da fare è bloccare la procedura, disattivare il Bluetooth su entrambi e ritentare da capo, riattivando le connessioni Bluetooth dopo qualche secondo. Sì, si tratta di fare "spegni e riaccendi": un accorgimento banale ma che spesso è sufficiente a risolvere i problemi di connettività dei vostri device.

Già che ci siete, controllate che il Bluetooth sia attivo su Android e su Mac: spesso, infatti, capita che gli utenti decidano di disattivarlo per risparmiare batteria. Su Mac, inoltre, ricordatevi che la ricezione dei file è attiva soltanto quando il dispositivo viene sbloccato tramite Touch ID o password: se il vostro Macbook è in modalità riposo o è bloccato, insomma, non potrà connettersi ad alcun device esterno.

In ogni caso, non vi basterà avviare il trasferimento via Bluetooth dal vostro smartphone per completarlo. Al contrario, perché quest'ultimo vada a buon fine dovrete confermare di voler ricevere il file anche sul vostro Mac o Macbook. Lo stesso vale anche quando dovete ricevere un file via AirDrop da una persona che non si trova nella vostra lista contatti: accertatevi di aver autorizzato la ricezione del file, altrimenti quest'ultimo non raggiungerà mai il vostro desktop o laptop.

Infine, se anche questi strumenti non funzionano, potete comunque provare a disconnettere tutti gli altri device collegati al Mac o al vostro smartphone Android, oppure a rimuovere lo smartphone (o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth) nella lista dei dispositivi memorizzati dal vostro PC: fatto ciò, vi basterà ritentare il pairing da zero e il gioco sarà fatto!