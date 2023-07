Cosa sono questi buchi nel cielo che sembrano essere 'portali' per un'altra dimensione?

Parlando di nuvole, esiste un fenomeno particolare, noto come Fallstreak Hole o nuvola a foro, che può far sembrare che qualcuno abbia creato un portale per un'altra dimensione (o, come visto nell'ultimo film di Indiana Jones, un portale per il passato). Ovviamente (purtroppo!) nulla di tutto questo e non c'è nulla di cui preoccuparsi.

I Fallstreak Hole si formano quando un aereo passa attraverso uno strato di altocumuli o cirrocumuli. Le condizioni all'interno delle nuvole appena citate mantengono le goccioline d'acqua "super-raffreddate" a una temperatura inferiore a 0°C, ma non ancora congelate.

Quando un aereo passa attraverso, porta con sé cristalli di ghiaccio che fanno espandere e raffreddare queste goccioline mentre passano sopra le ali o le eliche. Questo cambiamento di temperatura è sufficiente per spingere queste goccioline super-raffreddate oltre il limite, facendole congelare.

Il resto è presto detto: una volta che si trasformano in cristalli di ghiaccio, diventano troppo pesanti per essere sostenute dalla nuvola, e queste goccioline ora pesanti cadono dal cielo, causando un grande vuoto nella copertura nuvolosa (ecco quanto pesa una nuvola a tal proposito).

Noto come processo di Bergeron, questo fenomeno può far sì che il buco continui ad espandersi per ore dopo che l'aereo è passato, lasciando dietro di sé una forma, di solito circolare o ellittica. I buchi Fallstreak possono essere causati da qualsiasi tipo di aereo commerciale e si formano abbastanza frequentemente durante l'anno (specialmente in aeroporto), quindi nessuna paura... gli alieni non ci hanno ancora invaso.