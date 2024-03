Cosa sono questi buchi circolari nel cielo notati da un satellite? Abbiamo la risposta

Sopra il Golfo del Messico, un fenomeno affascinante si è manifestato, catturando l'attenzione del satellite Terra della NASA. Immagini spettacolari hanno rivelato la presenza di cavum, comunemente noti come buchi nelle nuvole o nuvole forate, che fluttuano maestosamente a migliaia di metri di altezza.

Queste formazioni uniche, che ricordano i cerchi nell'acqua lasciati da gocce di pioggia, hanno spesso alimentato fantasie di incontri ravvicinati con UFO e altre spiegazioni extraterrestri. Tuttavia, la realtà dietro questi misteriosi cerchi è molto più terrena e non meno affascinante. Questi giganteschi fori, che sembrano pozzi senza fondo nel tappeto nuvoloso, trovano spiegazione nel passaggio di aerei attraverso le nubi.

In particolare, si ritiene che le formazioni osservate siano state causate dagli aerei in partenza o in arrivo all'Aeroporto Internazionale di Miami. Volando attraverso strati di altocumuli contenenti goccioline d'acqua sovraraffreddate, situati tra i 2.000 e i 6.000 metri di altitudine, gli aerei innescano un processo di congelamento.

Le goccioline, una volta congelate, cadono, lasciando dietro di sé tracce evanescenti e formando questi enigmatici fori circolari visibili sia dal suolo che dallo spazio. In certi casi, il passaggio dell'aereo può anche generare "nuvole canale", formazioni allungate che attraversano le più ampie nubi altocumuli, come tunnel scavati nel cielo.

Questo spettacolo, opera di velivoli di vario tipo, dai jet privati ai turboelica militari, svela una delle molteplici modalità con cui l'umanità imprime la propria presenza sul mondo circostante. A tal proposito, lo sapete quanto pesa una nuvola?