Cosa sono questi buchi di gravità dell'Oceano Indiano? Ecco la verità

Il "buco di gravità" dell'Oceano Indiano, o Indian Ocean Geoid Low (IOGL), è un'anomalia gravitazionale che rappresenta il punto con la gravità più bassa sulla Terra, e ha sollevato domande sulla sua origine e sulla sua natura.

La Terra, come ben sappiamo, non è perfettamente sferica. Le profondità abissali come la Fossa delle Marianne o le vette vertiginose dell'Everest sono testimonianza di come la massa del nostro pianeta non sia distribuita in modo uniforme, e di conseguenza, neppure la gravità.

Proprio per questo motivo l'IOGL è un peculiare "buco di gravità" nell'oceano. Qui si trova la gravità più bassa del pianeta, con un calo del livello del mare di circa 100 metri. Poiché un aumento di massa significa una forza gravitazionale più alta, si è ipotizzato che il calo di questo luogo sia dovuto proprio a una mancanza di massa.

Il mistero rimaneva adesso è sulla sua origine.

Gli scienziati, con dei programmi simulati, hanno trovato un tema comune tra le 19 simulazioni in cui si è formato il "buco di gravità", ovvero la presenza di pennacchi di magma nel mantello terrestre, la fascia di roccia vischiosa che riempie il divario tra il nucleo e l'esterno crostoso. Quando la placca indiana ha iniziato a derivare verso l'Asia qualche centinaio di milioni di anni fa, il divario tra i continenti si è chiuso mentre una placca oceanica, chiamata placca di Tetide, scivolava sotto la superficie terrestre e nel mantello.

Durante il processo, affermano gli scienziati, questo movimento avrebbe potuto agitare i pennacchi, cambiando la densità del magma sotto il punto in cui si è formato l'IOGL. E così, secondo la loro teoria, è nata una misteriosa anomalia gravitazionale (che esiste persino sulla Luna). Prevedere la forma del nostro pianeta milioni di anni fa è molto difficile, per questo motivo l'enigma sulla formazione di questo luogo rimane lo stesso.

A proposito, anche in Canada c'è un'anomalia gravitazionale che vi fa pesare di meno.