Cosa fare prima di buttare la vecchia stampante Canon? Lo spiega il brand

Di recente vi abbiamo illustrato alcuni possibili scenari per "riciclare" un vecchio PC inutilizzato. Oggi, invece, parliamo della gestione del fine vita per una periferica piuttosto diffusa: la classica stampante da ufficio.

Risolti i problemi di shortage per le cartucce Canon, il produttore ha segnalato alcuni problemi di persistenza dei dati personali anche dopo il ripristino, per via di una vulnerabilità su alcune stampanti.

Nello specifico, si fa riferimento a stampanti dotate di connettività wireless, connesse alla rete e possibilmente che hanno in memoria le vostre informazioni. Come spiega l'azienda, "le informazioni sensibili sulle impostazioni della connessione Wifi salvate nella memoria delle stampanti inkjet (sia per la casa che per l'ufficio) potrebbero non essere del tutto eliminate dal processo di ripristino". Questo messaggio si riferisce non solo alle stampanti da buttare, ma anche quando vengono spedite in riparazione o regalate/vendute a terzi.

Canon spiega che occorre effettuare due differenti processi a seconda dello scenario d'uso. Se la stampante ha un tasto reset andate nelle impostazioni e effettuate un reset di tutto, poi attivate il WiFi e resettate ancora una volta. Ecco la lista di tutte le stampanti coinvolte.

Se non c'è una funzione di reset totale, allora dovreste ripristinare le impostazioni di rete, attivare il Wifi e poi resettare di nuovo le impostazioni di connessione.