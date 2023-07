Cosa cambia nel 2023 per la TV? La novità del digitale terrestre di luglio

Non si fa solamente riferimento a una numerazione aggiornata del digitale terrestre a luglio 2023. Infatti, il mese da poco iniziato vede di mezzo anche un'altra novità che potrebbe interessarvi approfondire, questa volta a livello di contenuti.

È infatti stato pubblicato da poco (a fine giugno 2023) su Tv2000 il comunicato stampa relativo all'arrivo di Radio InBlu2000 anche sul digitale terrestre. Per intenderci, ciò a cui si fa riferimento è la radio della Conferenza episcopale italiana, che sbarca così nel contesto di un mezzo di fruizione differente da quello classico.

Dal comunicato si apprende tra l'altro che circa due anni fa c'era stata l'apertura al Digital Audio Broadcasting (DAB), ma adesso Radio InBlu2000 è accessibile anche mediante il canale 728 del digitale terrestre. Da notare inoltre che la radio della Conferenza episcopale italiana risulta accessibile anche mediante applicazione e apposito portale ufficiale, dunque i metodi di fruizione non mancano di certo.

Per il resto, rimanendo in campo radio, potrebbe interessarvi anche approfondire che cos'è DAB+, visto che quest'ultimo può potenzialmente garantirvi di usufruire di un connubio di audio e immagini nella comodità della vostra automobile. Al netto di questo, basta collegarsi al portale ufficiale di Radio Maria (giusto per citare una radio ampiamente nota) per comprendere che anche quest'ultima vede tra i metodi di fruizione il Digital Audio Broadcasting (e ci sarà probabilmente chi non aveva dubbi).