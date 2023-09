Cosa cambia con A17 Pro su iPhone 15 Pro? Il confronto con A16 Bionic

Una delle star dell'evento di lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max è stato sicuramente il chip A17 Pro di Apple. Il nuovo SoC, infatti, rimescola le carte in tavola nel settore smartphone, facendo di iPhone 15 Pro e Pro Max i due dispositivi più avanzati sulla piazza. Ma come se la cava a confronto con il chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max?

In termini tecnici, il chip A17 Pro ha 6 CPU Core e 6 GPU Core, contro i 6 CPU Core e i 5 GPU Core del chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max. Il Neural Engine del SoC è stato a sua volta migliorato dal colosso di Cupertino: il numero di Core resta invariato, ed è pari a 16, ma cambia profondamente il numero di operazioni eseguibili per secondo: si passi infatti da 17 a 35 trilioni di operazioni al secondo!

Al di là dell'architettura di base, il chip A17 Pro è il primo a tre nanometri mai realizzato dal colosso di Cupertino: ciò significa che il numero di transistor cresce da 16 miliardi a 19 miliardi tra una generazione e l'altra. Il chip A16 Bionic, infatti, era costruito sulla base del nodo a 4 nm di TSMC. Infine, iPhone 15 Pro ha una RAM da 8 GB, contro i 6 GB di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Apple ha spiegato, durante la conferenza del 12 settembre, che il chip A17 Pro è al momento il SoC con le più alte prestazioni in Single-Core sul mercato, grazie ad un Core primario che sembra girare alla frequenza di 3,78 GHz. In termini di benchmark, in effetti, l'A17 Pro è il SoC più veloce di Cupertino sia in Single che in Multi-Core. Nello specifico, il chip arriva a 2.914 punti in Single-Core e a 7.199 punti in Multi-Core, contro i 2.519 e i 6.367 punti dell'A16 Bionic di iPhone 14 Pro e Pro Max.

La novità più grande, però, è la nuova GPU del chip A17 Pro: l'incremento del numero di Core da 5 a 6 garantisce da solo un aumento netto delle performance del 20% rispetto al SoC di scorsa generazione, mentre l'implementazione del Ray-Tracing con accelerazione hardware permette ad iPhone 15 di far girare giochi tripla-A, quali Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake e Assassin's Creed Mirage.