Cosa cambia tra l'abbonamento DAZN e TIMVision per lo sport? Prezzi e differenze

Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato dell'offerta TIMVision che include anche Calcio e Sport, e delle promozioni di DAZN che dalla prossima stagione trasmetterà tutta la Serie A, Serie B ed Europa League. Ma cosa cambia tra le due?

Partiamo in questa nostra analisi dai prezzi: per coloro che si abbonano a DAZN entro il 28 Luglio, il prezzo per accedere alla piattaforma sarà di 19,99 Euro al mese per 12 mesi al posto di 29,99 Euro. L'offerta Calcio e Sport di TIMVision per 12 mesi costa 19,99 Euro al mese e sarà gratuita fino al 31 Agosto 2021, dopo di che passerà a 34,99 Euro al mese. La principale differenza quindi è già da ricercare nel prezzo dopo un anno.

La seconda invece è in termini di contenuti, i contenuti trasmessi da DAZN nel caso dell'offerta di TIMVision si aggiungono ad Infinity+ che dà accesso a 104 match della UEFA Champions League in streaming.

Inoltre, attivando l'offerta TIMVision si riceverà a casa anche il decoder TIMVision Box che, come noto, effettuerà lo switch al digitale terrestre in automatico qualora lo streaming della Serie A non dovesse garantire una qualità soddisfacente pergli utenti.

L'offerta TIMVision può essere attivata sia dai clienti TIM che da quelli di altri operatori.