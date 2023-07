Cosa cambia con Android 14? Ci sono piani anche per integrare l'IA

La prossima versione di Android potrebbe rappresentare un serio spartiacque con il passato sotto il profilo delle utilità di assistenza, comunicazione e sicurezza. Dopo aver appreso le interessanti indiscrezioni sugli SMS satellitari con Android 14 per le emergenze, si inizia a parlare anche di IA.

Del resto, con Google Bard che ormai è arrivato anche in Italia e il chatbot di OpenAI che si appresta a sbarcare sul robottino verde come app dedicata, l'idea di una possibile integrazione delle potenzialità dell'IA di BigG direttamente a livello si sistema non è poi così campata in aria.

I Large Language Model delle IA generative sono di fatto il futuro della tecnologia e il loro impiego nella nostra vita di tutti i giorni non poteva che sfociare nella loro integrazione all'interno dei nostri assistenti personali, i nostri smartphone, che potrebbero diventare ancora più intelligenti e in grado di affinare in maniera più precisa e affidabile la routine quotidiana dei nostri impegni. Basti pensare alla giornata in ufficio, con un'organizzazione fine delle modalità non disturbare e suoneria.

Inoltre, questo potrebbe andare a influire anche sull'ottimizzazione di vari aspetti dell'esperienza, autonomia in primis, andando a migliorare la durata e i consumi a seconda delle fasi della giornata.

Per non parlare dei suggerimenti per eventuali app da scaricare, impostazioni da attivare o disattivare sulla base di come usiamo il telefono, oppure ancora profili di sicurezza ottimali per il nostro tipo di utilizzo.

Insomma, ci si aspetta davvero tanto dall'IA di Google, che potrebbe davvero diventare centrale non solo come chatbot da scomodare all'occorrenza, ma come vero e proprio assistente per un approccio più efficiente alla tecnologia.