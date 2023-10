Cosa cambia da Apple Watch Series 8 ad Apple Watch Series 9? Le differenze

Sono passate poche settimane dalla presentazione di Apple Watch Series 9, e in molti si stanno chiedendo cosa fare con l’acquisto. Le differenze rispetto ad Apple Watch Series 8 dello scorso anno sono importanti, ma potrebbero non essere immediate da riconoscere.

La prima è rappresentata dal processore. Su Series 8, Apple ha utilizzato il chip S8 a 64-bit che non era molto differente dall’S7 o S6. Su Series 9 invece è stato introdotto il chip S9 che porta con se degli importanti miglioramenti a livelli di CPU, GPU e Neural Engine. Apple dal suo canto non ha fornito molte informazioni sulla CPU, a parte che presenta 5,6 miliardi di transistor che rappresentano un aumento del 60% rispetto ad S8.

A livello di dimensioni, i due smartwatch non si differenziano di molto per quanto concerne le casse, ma il display è il 20% più grande della Serie 4 e 6 ed il 50% più grande della Serie 3. La luminosità è invece raddoppiata da 1000 a 2000 nits.

Per quanto concerne l’autonomia e la batteria, la ricarica è il 33% più veloce rispetto alla Series 6 e precedenti, il che vuol dire che passa dallo 0 all’80% in 45 minuti anzichè 60 minuti come avveniva in precedenza.