Cosa cambia tra DAZN Standard e DAZN Plus? Le differenze tra i due abbonamenti

Dopo aver spiegato cosa trasmette DAZN nella stagione 2022/23, andiamo ad affrontare il tema legato ai nuovi abbonamenti che sono attivabili dalla giornata di ieri. Come abbiamo avuto modo di vedere, da quest'anno DAZN rende disponibili le sottoscrizioni DAZN Standard e DAZN Plus. Ma cosa cambia?

Partendo da DAZN Standard, di seguito le caratteristiche dell'abbonamento:

Prezzo: 29,99 Euro al mese

Possibilità di registrare fino a due dispositivi

Due visioni contemporanee sotto la stessa rete

Gli utenti ad esempio possono guardare DAZN su due device (smartphone e TV, Pc e TV, tablet e smartphone, tablet e PC, ad esempio) sotto la stessa rete internet. Sostanzialmente, quindi, non è possibile condividerlo con un amico che vive in un'altra casa.

Per quanto riguarda il piano di sottoscrizione DAZN Plus, invece:

Prezzo: 39,99 Euro al mese

Possibilità di registrare fino a sei dispositivi

Due visioni contemporanee anche sotto due reti diverse

Si tratta dell'abbonamento ideale per condividerlo con un familiare che non vive nella nostra stessa casa o con un amico.

Chiaramente, viene garantita in entrambi i casi la facoltà di rimuovere i dispositivi in qualsiasi momento ma anche di disattivare e riattivare l'abbonamento in qualsiasi istante. Se ad esempio l'offerta non è di vostro gradimento, la potete mettere in pausa per poi riattivarla in un secondo momento.