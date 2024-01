Cosa cambia tra DAZN Start, Standard e Plus? Prezzi e contenuti per il 2024

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nella giornata di ieri, DAZN ha aumentato i prezzi degli abbonamenti. I rincari abbracciano tutti i livelli di sottoscrizione: dallo Start al Plus passando per lo Standard. Ma cosa cambia? Lo vediamo in questo approfondimento.

Di seguito, nello specifico, i prezzi e i contenuti dei tre abbonamenti:

DAZN Start costa 11,99 Euro al mese ed include il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, una selezione di partite dell’NFL, il calcio femminile ed altro. Garantita la visione in contemporanea su una rete internet da due dispositivi;

DAZN Standard costa 34,99 Euro al mese ed include tutti gli sport disponibili su DAZN (Serie A Tim, Serie BKT, LaLiga EA Sports, basket italiano ed europeo, UFC, boxe, rugby, volley, selezione partite di NFL, canali Eurosport, calcio femminile). Garantita la visione in contemporanea da due dispositivi sotto la stessa rete;

DAZN Plus costa 49,99 Euro al mese ed include tutti gli sport e contenuti del pacchetto Standard. La differenza è da ricercare nel fatto che è possibile accedere a due visioni contemporanee da due reti differenti. È l'opzione ideale per chi vuole condividere l'account.

Per abbonarvi potete semplicemente collegarvi al sito web di DAZN ed inserire tutte le informazioni di fatturazione. Possibile anche effettuare la sottoscrizione annuale da dodici mesi: in tal caso DAZN Start costa 99 Euro, DAZN Standard 359 Euro e DAZN Plus 539 Euro.