Cosa cambia con il Green Pass dal 6 Agosto 2021? Ecco tutte le novità

Ci siamo: mancano ormai due giorni all'entrata in vigore del nuovo dcpm del Governo che introduce l'obbligo del Green Pass per alcune attività. Vediamo quali sono le novità e la lista di attività dove è obbligatorio munirsi della certificazione.

Di seguito la lista delle attività in cui dal 6 Agosto è necessario munirsi di Green Pass:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture

ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Il decreto indica che tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialle, arancioni e rosse e laddove i servizi e le attività in questione siano consentito e alle condizioni previste dalle zone rosse.

Ovviamente, non si applicano "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

E' stabilito che i titolari e gestori dei servizi ed attività in questione verifichino che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni: "le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" attraverso l'app dedicata VerificaC19. Per tutti i rischi e sanzioni legate al Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.