Cosa cambia tra HDR10, HLG e Dolby Vision? Differenze tra tre standard

In precedenza abbiamo visto a cosa serve la tecnologia HDR sui moderni televisori, spiegando i grandi vantaggi che porta all’immagine da noi vista su schermo. Ora, però, è il momento di risolvere un grande dubbio di molti utenti: cosa cambia tra HDR10, HLG e Dolby Vision? Quali sono le differenze tra i tre standard più famosi?

Innanzitutto riprendiamo la definizione di HDR: sigla per High Dynamic Range, è una tecnologia che aumenta il rapporto di contrasto e la gamma di colori supportata dal televisore per offrire immagini più naturali e più simili a quelle percepite nella realtà dai nostri occhi. Si passa, dunque, dalla riproduzione di circa il 35% dei colori esistenti su TV senza HDR al 54/76% dei colori con HDR.

Questa svolta importante vede però diverse sue tipologie, ognuna con i suoi pregi e difetti. Tra questi, i più famosi sono HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision. Partiamo dai due più noti: HDR10 è lo standard più utilizzato in quanto open source e lavora arricchendo un flusso video con metadati statici, ovvero informazioni che il televisore elabora adattando i parametri della TV legati a luce, colore e contrasto una singola volta per tutta la durata del video. HDR10+, invece, è una evoluzione di HDR10 che si basa su metadati dinamici, dunque in grado di modificare i parametri per ogni singolo fotogramma raggiungendo fino a 4.000 nits di luminosità, contro i 1.000 nits di HDR10. Anche questo standard è open source e i TV compatibili sono numerosi, ma i video che lo supportano sono molti di meno.

HLG o Hybrid Log-Gamma è lo standard di qualità inferiore ma con un grande vantaggio: è compatibile sia con i display SDR che HDR, di conseguenza con lo stesso segnale può veicolare il video in entrambi i formati. Moltissimi contenuti video lo supportano, ma l’utente non percepirà grandi cambiamenti come con HDR10 e HDR10+.

Dolby Vision è invece uno standard estremamente qualitativo, forse il migliore di tutti, ma non open source e per questo soggetto al pagamento di royalties da parte di chi crea video che lo supportano. Altro problema rimane l fatto che il suo utilizzo è preferibile con supporti ottici come i lettori Blu-Ray senza trasmissione a distanza, dunque solo pochissimi servizi on demand (Netflix e Prime Video su tutti) seguono questa strada sia per la necessità di hardware specializzato che di pagamenti di licenze. I vantaggi, però, restano notevoli dato che i TV che lo supportano usano i metadati dinamici combinati al pannello a 12-bit (con supporto a 70 miliardi di colori) per ottenere una qualità video inimitabile.

Un altro dubbio a cui abbiamo risposto riguarda la differenza tra TV 4K e 4K HDR.