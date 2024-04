Cosa cambia con iOS 17.5? Tutte le novità emerse dalla beta 1

Sono passate poche ore dal lancio della prima beta di iOS 17.5, ed in attesa dai capirne di più anche su lancio, facciamo il punto su quelle che sono le novità attualmente emerse e che dovrebbero entrare nella versione finale dell’OS.

La prima, come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, riguarda la possibilità di installare le app su iPhone ed iPad tramite web. Apple anche in passato aveva parlato della “Web Distribution” per le applicazioni, ed aveva puntato ad un lancio della funzione nella primavera, ed ecco infatti che è già trapelata e pronta per il debutto.

Novità anche per il widget dei Podcast: durante l’ascolto di una puntata su iOS 17.5, lo sfondo del widget Podcast cambierà colore per essere in linea con la copertina dello stesso programma. La feature era stata già implementata nella beta di iOS 17.4 ma poi non è entrata nella versione finale.

Analizzando il codice sorgente, però, molti hanno anche notato diversi nuovi riferimenti al menù “Battery Health” su iPad, ma al momento la funzione ancora non è visibile a coloro che l’hanno installata. Il tab in questione dovrebbe mostrare la capacità massima della batteria dell’iPad ma anche in conteggio dei cicli, come avviene da tempo su iPhone.

