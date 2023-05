Cosa cambia con iOS 17? C'è il rumor della schermata di blocco stile smart home

In seguito ai rumor relativi a una possibile revisione per Mappe con iOS 17, torniamo a fare riferimento a quanto emerso sul Web relativamente a ciò che potrebbe arrivare mediante l'update coinvolto.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e come originariamente emerso da un articolo di Bloomberg a firma Mark Gurman, la società di Cupertino starebbe pensando di sfruttare il lancio del prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo per rinnovare la schermata di blocco quando lo smartphone è posto in orizzontale.

In questo caso la questione relativa allo "stile smart home" non è dunque tanto legata al mondo IoT, bensì al fatto che secondo le fonti il tutto somiglierebbe un po' a quanto si vede in quella tipologia di prodotti con display, basti pensare ad Amazon Echo Show o Google Nest Hub, per fare degli esempi concreti.

In parole povere, se i rumor si riveleranno veritieri, una volta che si riporrà l'iPhone in orizzontale (contestualmente a un supporto di ricarica MagSafe, ad esempio) e si visualizzerà la schermata di blocco, quest'ultima metterà in mostra indicazioni come quelle relative al meteo, alle notifiche e agli appuntamenti legati al calendario, in modo simile a quanto avviene per l'appunto nel contesto dei display per la smart home.

Secondo le fonti, insomma, ciò a cui Apple vorrebbe puntare con la futura release di iOS 17 sarebbe rendere "più utili gli iPhone" quando questi non vengono utilizzati in modo attivo e sono posizionati in orizzontale, ad esempio, su una scrivania o un comodino. Tra l'altro, secondo i rumor la società di Cupertino sarebbe al lavoro per un'interfaccia simile anche per il mondo iPad, anche se in quel caso i tempi si farebbero più lunghi.

Per il resto, come riportato anche da MacRumors, iOS 17 potrebbe vedere miglioramenti a livello di funzionalità come SharePlay e AirPlay (e non solo). Insomma, i rumor relativi al prossimo "grande aggiornamento" di iOS si stanno facendo sempre più importanti. Tuttavia, ci vorrà ancora un po' (ma non troppo) per conoscere i dettagli ufficiali, visto che iOS 17 dovrebbe farsi vedere il 5 giugno 2023 durante la conferenza WWDC di Apple.