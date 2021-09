Cosa cambia tra iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max? Ecco le differenze

E' passata qualche ora dall'annuncio di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max e come sempre dopo i keynote Apple, continuano ad emergere novità dalle schede tecniche dei prodotti. In particolare, la nuova gamma di smartphone Pro di Apple segna un punto di svolta importante rispetto ad iPhone 12 Pro e 12 Pro Max in termini di comparto fotografico.

Se vi state chiedendo cosa cambia tra i due iPhone 13 Pro a livello fotografico, la risposta è semplice: niente. Lo scorso anno tra iPhone 12 Pro e 12 Pro Max le differenze erano importanti, con quest'ultimo che aveva un sistema più evoluto con apertura più ampia e prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, a cui si aggiungeva la stabilizzazione ottica dell'immagine. Quest'anno la musica è decisamente diversa.

Su entrambi infatti è montato un sistema a tripla fotocamera da 12 megapixel con teleobiettivo (f/2.8), grandangolo(f/1.5) ed ultra grandangolo (f/1.8 con angolo di visione 120 gradi). Lo zoom digitale è fino a 15x, mentre lo zoom in ottico è di 3x e lo zoom out ottico di 2x, con un'estensione totale dello zoom ottico massimo di 6x. Presente anche un sistema a doppia stabilizzazione ottica dell'immagine (su teleobiettivo e grandangolo) e stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore (grandangolo). Su entrambi gli smartphone è presente anche il Flash True Tone con Slow Sync ed il supporto alla fotografia macro, al formato Apple ProRAW e lo Smart HDR4, così come alla modalità notte. I tre obiettivi sono in grado di registrare video in HDR Con Dolby Vision fino a 4K/60fps, in 4K/24fps, 4K/25fps, 4K/30fps o 4K/60fps ed in HD a 1080p con framerate di 25/30/60fps ed a 720p a 30fps. Presente anche il supporto ai video in ProRes ed alla Modalità Cinema che permette di girare video con profondità di campo ridotta.

L'unica differenza tra i due modelli è da ricercare nelle dimensioni del display: su iPhone 13 Pro troviamo un pannello Super Retina XR con ProMotion da 6,1 pollici, mentre sul Pro Max il pannello è da 6,7 pollici.

Per tutte le informazioni sui prezzi italiani di iPhone 13, iPad Mini ed iPad, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.