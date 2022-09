Cosa cambia tra iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max?

Nel corso del keynote di ieri 7 Settembre 2022, Apple ha presentato la nuova lineup di smartphone per il 2022, caratterizzata da quattro modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Fondamentalmente si tratta di due linee che condividono alcuni aspetti ma si differenziano per altri.

Partendo da iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, che rappresentano le offerte base della lineup, i due dispositivi si differenziano per le dimensioni dello schermo: sul primo troviamo un pannello Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione di 2532x1170 pixel e sul secondo uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione di 2278x1284 pixel.

Sotto la scocca è presente l’A15 Bionic con CPU 6-core e GPU 5-core, accompagnato da un Neural Engine 16-core.

Il comparto fotografico è composto da una lente principale da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine ed un’ultra grandangolare da 12 megapixel, a cui si aggiunge uno zoom out ottico 2x e digitale fino a 5x. Supportata la registrazione video 4K a 24, 25, 30 e 60 fps ed HD a 25, 30 o 60 fps, mentre a 720p si ferma a 30fps. Sulla scocca anteriore invece troviamo una fotocamera da 12 megapixel.

Le differenze sono più marcate sui nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max. I due smartphone, sfoggiano sempre schermi da 6,1 e 6,7 pollici, ma OLED con risoluzioni rispettivamente di 2556x1179 e 2796x1290 pixel. Debutta su questi due la funzionalità Dynamic Island, che sfrutta il nuovo design del notch per animare quella parte di schermo a seconda dell’utilizzo che se ne sta facendo. Altra funzionalità molto interessante è il supporto alla modalità always on del display, che comunque è caratterizzata da un minor consumo di energia.

A livello hardware, è presente il nuovo chip A16 Bionic con CPU 6-core con2 performance core e 4 efficiency core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core.

Il modulo fotografico è composto da tre lenti: la prima da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, la ultra grandangolare da 12 megapixel, a cui si aggiunge un teleobiettivo 2x da 12 megapixel tramite sensore quad-pixel e 3x da 12 megapixel. Presente anche il Flash True Tone adattivo, oltre che il Photonic Engine.

Apple ha anche svelato la connettività satellitare per gli iPhone, ma almeno inizialmente non sarà disponibile in Italia.