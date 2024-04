Cosa cambia tra iPhone 15 e iPhone 16? Tutte le novità più importanti

Nel nostro ultimo approfondimento sulle novità di iPhone 16, vi abbiamo spiegato che il "salto" rispetto ad iPhone 15 sarà molto più marcato nel comparto del design del prodotto che non in quello del suo hardware. Ma quali saranno realmente i cambiamenti tra il Melafonino current-gen e quello in arrivo a settembre? Ora forse lo sappiamo.

I colleghi di Macrumors, infatti, hanno raccolto una serie di informazioni, leak e rumor emersi negli scorsi mesi attorno alla scheda tecnica di iPhone 16 (il modello base, non quello Pro) per capire come cambieranno i nuovi iPhone a confronto con iPhone 15. Non stupisce dunque che le grandi novità riguarderanno il design: il particolare, lo switch del silenzioso verrà sostituito con il Pulsante Azione già visto su iPhone 15 Pro e Pro Max, che diventerà così comune a tutta la lineup di Melafonini di nuova generazione.

iPhone 16 avrà anche il Pulsante Cattura, che vi permetterà di scattare "al volo" foto e video con il vostro dispositivo. Inoltre, un'altra grande novità lato design sarà il nuovo posizionamento delle fotocamere di iPhone 16, che ora verranno ordinate in verticale - come su iPhone X, XR e XS - e non in diagonale. Infine, iPhone 16 peserà l'1% in più del modello di scorsa generazione, passano da 171 a 173 grammi nel modello base e da 201 a 203 grammi in quello Plus.

Sotto la scocca del device, passeremo dal chip A16 Bionic all'A18: ciò significherà anche il "salto" dal nodo N4P a 5 nm di TSMC a quello N3E della medesima azienda, a soli 3 nm. Apple avrebbe anche sviluppato un nuovo Neural Engine, persino più potente di quello di iPhone 15, appositamente per i carichi di lavoro legati all'IA. Infine, iPhone 16 avrà 8 GB di RAM, e non sei come iPhone 15: era ora!

Per il resto, sappiamo che il colosso di Cupertino adotterà una nuova tecnologia per le batterie, che saranno a più layer: ciò dovrebbe garantire una maggiore densità energetica, e dunque anche una durata maggiore del loro ciclo vitale, nonché una ricarica più rapida, che dovrebbe arrivare a 40 W via cavo (contro i 27 W di iPhone 15) e a 20 W con MagSafe (contro i 15 W di iPhone 15). Sfortunatamente le dimensioni della batteria di iPhone 16 non miglioreranno affatto: sul modello base si passerà da 3.349 mAh a 3.561 mAh, mentre sul modello Plus vedremo addirittura un passo indietro, poiché dai 4.383 mAh si scenderà a 4.006 mAh.

