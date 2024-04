Cosa cambia tra Kindle e Kobo? Tutte le principali differenze

Mentre Kobo presenta il suo primo ereader a colori, molti potrebbero avere intenzione di acquistare un lettore per libri digitali - magari in vista delle prossime vacanze estive o per dire addio al peso dei tomi cartacei. In questo settore, le scelte possibili sono essenzialmente due: Kindle e Kobo. Ma cosa cambia tra i device di Amazon e Rakuten?

In termini hardware, le differenze sono davvero poche. Tutti gli ereader, a prescindere dal marchio e dal prezzo, utilizzano uno schermo E-Ink carta 1200, lanciato nel 2021 e diventato lo standard anche per i dispositivi low-cost come il Kobo Clara 2E. Anche in termini di dimensioni dello schermo, quasi tutti gli ereader oscillano tra i 6" e i 7", ma dobbiamo segnalare che Kobo ha anche dei modelli con display da ben 8". Tuttavia, la densità di pixel dei dispositivi Kindle è maggiore, arrivando a superare i 300 ppi.

Anche a livello di memoria e funzioni di connettività, le differenze tra Kindle e Kobo sono davvero poche: a seconda del prezzo che siete disposti a pagare, infatti, vi porterete a casa dei lettori con memoria tra gli 8 e i 64 GB, con la connettività Wi-Fi e Bluetooth e con un retro in plastica. Solo alcuni modelli di Kindle presentano un pannello posteriore in vetro, con un design più Premium ma anche decisamente più fragili delle controparti "plasticose".

Le grandi differenze stanno nel software, però: nonostante il pesante revamp del sistema operativo Kindle nel 2021 - che ora somiglia davvero molto a quello di Kobo - la piattaforma software sviluppata da Rakuten per i suoi eredear è molto più versatile e aperta di quella di Amazon. D'altro canto, i Kindle possono accedere solo al marketplace di Amazon (il che significa che possono sfruttare anche gli abbonamenti a Kindle Unlimited e ad Amazon Prime Reader), mentre i dispositivi Kobo hanno accesso, accanto al negozio online proprietario, anche ad una pletora di altri marketplace e di biblioteche con titoli gratuiti.

Ciò dipende anche dal fatto che i Kindle supportano solo il formato AZW per gli ebook, mentre i Kobo possono leggere file anche nei formati EPUB, MOBI, PDF, CBZ e CBR (questi ultimi per i fumetti). Soprattutto, Kobo permette il sideloading dei libri nella memoria dell'ereader, cosa che invece i dispositivi della linea Kindle non garantiscono.

