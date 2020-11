Cosa cambia tra i nuovi MacBook Air e Pro con processore M1? Una ventola, ma non solo

Nel corso della breve conferenza tenuta ieri pomeriggio da Apple, sono stati presentati i primi Mac con il nuovo chip M1 proprietario, tra cui i MacBook Pro ed Air da 13 pollici. Al di fuori dell’aspetto estetico, i due laptop sono pressoché identici, ma c’è una piccola ma significativa differenza: una ventola.

Apple infatti durante l’annuncio del MacBook Air da 13 pollici con M1 si è più volte soffermata sul fatto che il computer non includa alcun tipo di ventola, a differenza di quanto avviene sui nuovi MacBook Pro e sul Mac Mini. Si tratta di un’aggiunta importante, che diventerà ancora più marcata quando i due PC dovranno fare fronte a carichi di lavoro elevati.

La presenza della ventola, infatti, consentirà al processore di MacBook Pro e Mac Mini di girare a piena velocità per più tempo, mantenendo le prestazioni massime per un periodo più esteso. Non di secondaria importanza l’aspetto relativo al raffreddamento: il processo sui PC con la ventola sarà più veloce rispetto alla controparte che utilizza il sistema di raffreddamento passivo.

Ovviamente la ventola non rappresenta l’unica differenza tra i due PC. Il MacBook Air base, disponibile a 999 Dollari, include una GPU con 7-core al posto di otto, mentre il Pro dispone di uno schermo leggermente più luminoso (500 vs 400 bits) e la Touch Bar.