Cosa cambia tra OPPO e Realme? La spiegazione definitiva sui due brand

Vi abbiamo già spiegato quali sono le differenze principali tra Xiaomi e Redmi, ma tutti i grandi marchi cinesi di telefonia possiedono almeno uno o due sub-brand per fasce diverse del mercato. OPPO non fa certo eccezione: collegato alla compagnia è infatti il marchio di Realme, che produce dispositivi per il settore entry-level del mondo smartphone.

Realme nasce come sub-brand di OPPO nel 2018: l'idea alla base del marchio è quella di riutilizzare l'hardware e le tecnologie di OPPO su device dal prezzo più basso, perfetti per conquistare la fascia media e quella bassa del mercato. Su queste basi - e sulla falsariga del successo di operazioni simili, come la nascita di Honor dalla "costola" di Huawei o quella di Redmi e POCO da Xiaomi - Realme è diventata rapidamente un successo in Cina.

Realme è arrivata in Italia nel 2019, un solo anno dopo l'uscita dei suoi primi dispositivi in Cina. Anche sul mercato europeo, l'azienda ha cercato di imporsi nell'ampio panorama del mercato entry-level (puntando soprattutto sulla fascia al di sotto dei 200 Euro e su quella tra i 200 e i 400 Euro), focalizzandosi sul rapporto qualità-prezzo dei prodotti e sul loro design, spesso ricalcato su quello delle più costose soluzioni di OPPO.

Più di recente, Realme ha cercato di guardare alla fascia alta del mercato, specie in termini di design: per esempio, il recentissimo Realme 12 Pro è stato co-disegnato da Rolex e ricorda, a livello di form factor, gli orologi della famosissima casa svizzera. Ciononostante, anche le incursioni nel mondo dei flagship sono state accompagnate dal mantenimento di prezzi piuttosto contenuti: al momento, infatti, sono ben pochi i dispositivi Realme al di sopra dei 500 Euro.

