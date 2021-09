Come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su come guardare la TV su PC, l'opzione studiata da Sky per portare la propria programmazione al di fuori della TV è rappresentata da Sky Go. Ma cosa cambia tra Sky Go, Sky Go Plus e Sky Go per i clienti Sky Q?

Sky Go è l'opzione disponibile per i clienti con l'abbonamento satellitare e fibra, e propone la programmazione dei migliori canali Sky (inclusi nella sottoscrizione), ed un catalogo con migliaia di programmi visibili on demand. Il numero massimo di dispositivi associabili è due.

Anche Sky Go Plus è disponibile per i clienti con abbonamento satellitare e fibra e si differenzia dall'opzione base per il numero di dispositivi associabili (4 contro 2), e per la possibilità di accedere alla funzione "Download & Play" che come suggerisce il nome consente di scaricare un programma per guardarlo successivamente. Disponibili anche le opzioni di restart, pausa e replay.

Sky Go per Sky Go può essere attivato in esclusiva dai clienti con abbonamento satellitare, con Sky Q Platinum. Alle opzioni di Sky Go Plus si aggiunge "Registrazioni ovunque": se si registra qualcosa su Sky Q, infatti, si può decidere di portarlo su smartphone, tablet o PC per vederlo anche offline. Sky Go per Sky Q garantisce anche la visione continua tra più stanze.