Cosa cambia per gli smartphone Huawei ed Honor dopo il ban di Trump

Huawei, a seguito del ban di Trump, ha diffuso una lista di FAQ per fare il punto sullo stato degli aggiornamenti di sicurezza ed il supporto dei dispositivi, vediamo insieme cosa cambierà sugli smartphone in commercio.

Huawei continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei ed Honor esistenti; La sospensione delle attività con Google non avrà alcun impatto su Huawei in Cina; I prodotti venduti ed attualmente in vendita potranno continuare ad utilizzare i servizi di Google come Google Play e Gmail; Gli utenti potranno continuare ad utilizzare gli smartphone regolarmente ed aggiornare le applicazioni; Sull'eventuale distribuzione degli aggiornamenti ad Android Q, Google ha affermato che successivamente saranno disponibili ulteriori dettagli; Gli smartphone Huawei continueranno a ricevere le patch di sicurezza di Google; Anche in caso di ripristino degli smartphone, non cambierà la situazione e gli utenti potranno continuare ad utilizzare tutti i servizi di Google; Per quanto riguarda gli smartphone in fase di lancio, Huawei rimanda al punto 1 di questa lista; Huawei continuerà a dare priorità allo sviluppo ed uso dell'ecosistema Android rispetto al proprio sistema operativo; L'utilizzo di schede SD sugli smartphone Huawei non subirà alcuna modifica: i consumatori potranno continuare ad acquistare ed utilizzarli regolarmente.

Huawei sottolinea anche che nei "prodotti non venduti e disponibili" figurano tutti gli smartphone e tablet Huawei ed Honor che sono già sul mercato , compresi quelli che sono stati venduti o sono attualmente in vendita ed in attesa di distribuzione.