Cosa cambia con lo standard Qi2 per la ricarica wireless? La novità iPhone

Quando Apple ha annunciato gli iPhone 15, ha confermato che i Melafonini di nuova generazione avrebbero goduto della compatibilità con lo standard per la ricarica wireless Qi2. Ora, grazie ad iOS 17.2, Qi2 arriverà anche su iPhone 14 e iPhone 13. Ma cosa cambia con il nuovo standard per il fast charging in wireless?

Innanzitutto, vi ricordiamo che la compatibilità con Qi2 arriverà con iOS 17.2 su iPhone 13 e 14, mentre su iPhone 15 è disponibile fin dal lancio dei quattro smartphone. Al momento, iOS 17.2 è in versione Release Candidate (RC), perciò il rilascio pubblico dell'aggiornamento di sistema non dovrebbe farsi attendere troppo a lungo e potrebbe avvenire nel corso del mese di dicembre.

Come ci spiega il nome, Qi2 è la seconda iterazione del sistema Qi, uno standard per la ricarica wireless tramite magneti. Qi2 funziona in maniera non dissimile dal sistema di ricarica MagSafe di iPhone e permette di ricaricare i Melafonini compatibili con una velocità pari a 15 W sui caricatori compatibili.

Inoltre, a confronto con Qi, Qi2 garantisce una maggiore efficienza energetica nella ricarica wireless e un migliore allineamento dello smartphone al magnete di ricarica (che, a sua volta, favorisce una ricarica più rapida ed efficiente). Al momento, comunque, lo standard Qi2 non è particolarmente diffuso sul mercato, anzi.

Il Wireless Power Consortium - l'ente che si è occupato dello sviluppo dello standard - ha infatti spiegato ai microfoni di 9to5Mac che i primi device Qi2 arriveranno "in tempo per Natale", almeno negli Stati Uniti d'America. Al momento, riporta sempre il WPC, ci sarebbero "più di 100 prodotti in fase di testing" o di certificazione, alcuni realizzati da aziende consolidate nel settore, quali Belkin e Anker.