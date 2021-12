Cosa cambia con il Super Green Pass dal 10 Gennaio 2022?

Il Super Green Pass introdotto dall'Italia diventerà ancora più importante a partire dal 10 Gennaio 2022, quando entreranno in vigore le nuove norme previste dal Governo e che renderanno centrale la super-certificazione verde.

Nella fattispecie, dal 10 Gennaio 2022 bisognerà essere muniti di Super Green Pass anche per accedere in musei, istituti e luoghi di cultura e mostre, anche in zona bianca. Il QR Code che viene generato solo in caso di guarigione o vaccinazione (doppia dose o booster) però sarà richiesto anche per accedere a piscine, centro natatori, palestre, centri sportivi per sport di squadra e centri benessere (anche all'interno delle strutture ricettive). Chiaramente, il Super Green Pass sarà richiesto anche per gli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

Rientrano tra le attività che prevedono l'obbligatorietà anche i centri termali, parchi tematici e divertimento, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e centri esteivi.

Dal 1 Febbraio 2022, invece, il Super Green Pass avrà una validità di sei mesi a partire dall'ultima inoculazione di vaccino. Attualmente il Certificato Verde ha una scadenza di nove mesi.

Per quanto riguarda il Green Pass base, dal 30 Dicembre 2021 servirà per accedere anche alle RSA e gli hospice.

Per tutte le informazioni sulla differenza tra Green Pass e Super Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.