Cosa cambia nella tv dal 2021? Il calendario completo di MPEG-4, DVB-T2 e DVB-S2

I cambiamenti che si appresta a vivere il mercato televisivo italiano in questo 2021 sono davvero tanti, e visto che ci avviciniamo sempre più alle date x in cui gli utenti si troveranno di fronte alle novità, è tempo di fare il punto per evitare di farsi trovare impreparati.

Nel 2021, infatti, si completerà lo switch off al DVB-S2, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine. Uno switch off che renderà i canali Mediaset e di altri broadcaster visibili solo in HD:

1 Luglio - Rete 4

1 Ottobre - Italia 1

Super!, VH1, Spike, Paramount HD - Entro luglio

Il 1 Gennaio 2022 invece, sarà la volta di Canale 5.

Passando al DVB-T2, invece, come ormai abbiamo ripetuto più volte, dal 1 Settembre 2021 prenderà il via la risintonizzazione progressiva in base al Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze. Lo switch off prenderà il via il 1 Settembre 2021 e si concluderà il 31 Dicembre 2021 e riguarderà l'Area 2 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano) e l’Area 3 (Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza).

Inoltre, come stabilito dal piano del MISE, dal 1 Settembre 2021 prenderà il via la transazione allo standard di compressione e codifica MPEG-4.