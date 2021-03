Cosa cambia per le tv dal 2021? Le novità tra digitale terrestre DVB-T2 e DVB-S2

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti per la TV italiana nel 2021, e visto che tra DVB-S2 e DVB-T2 potrebbe crearsi confusione tra i nostri lettori, abbiamo deciso di fare il punto per fornire una visione d'insieme quanto mai chiara.

Satellitare DVB-S2

Partiamo dal satellitare DVB-S2, il nuovo standard che è entrato in vigore a fine dello scorso anno e che quest'anno riguarderà ancora più canali. Si tratta della seconda generazione della tecnologia di trasmissione satellitare, che permetterà alle emittenti di offrire segnale a qualità più alta, in HD o 4K, ma necessita di una cam o un decoder Tivùsat in grado di supportare lo standard.

Lo scorso Dicembre molti canali sono passati all'HD, mentre dall'11 Marzo 2021 si sono aggiunti anche Paramount Network HD, VH1 HD e Spike HD, mentre Super è già passato al DVB-S2. Entro luglio, i quattro canali in questione saranno visibili solo con decoder o CAM HD o 4K.

Nel 2021 però sarà la volta anche dei canali Mediaset: il 30/6 toccherà a Rete 4 HD, il 30/9 ad Italia 1 HD ed il 31 Dicembre a Canale 5 HD. Se quindi siete fruitori di questi canali consigliamo di tenere in considerazione il calendario in questione.

Digitale terrestre DVB-T2

Novità anche per lo switch off al DVB-T2. Il 1 Settembre 2021 nell'Area 2 ed Area 3 del nostro paese partirà il passaggio all'MPEG-4, e continuerà fino al 20 Giugno 2022. Il 21 Giugno 2022 invece si passerà alla codifica H.265.

Per capire se il vostro TV è compatibile con il DVB-T2, vi rimandiamo alla nostra faq.