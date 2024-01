Cosa cambia col Wi-Fi 6E? Alcuni aspetti che dovreste conoscere

Giusto un paio di giorni fa, la Wi-Fi Alliance ha presentato ufficialmente il Wi-Fi 7: il nuovo standard di connettività wireless è ormai completo, infatti. Intanto, però, il Wi-Fi 6E resta uno standard diffusissimo, specie per quanto riguarda l'utenza consumer. Ma quali sono le sue caratteristiche principali?

Innanzitutto, il Wi-Fi 6E è arrivato nel 2021, esso è una versione migliorata dello standard Wi-Fi 6, dal momento che aggiunge la band di frequenze a 6 GHz accanto a quelle a 2,4 GHz e a 5 GHz già presenti nel Wi-Fi 6. Ciò permette di avere più canali disponibili per i propri device e, per i dispositivi che supportano il Wi-Fi 6E, di ottenere delle velocità di trasferimento dati nettamente maggiori rispetto ad una connessione Wi-Fi 6.

Inoltre, il bandwidth del Wi-Fi 6E arriva a 9,6 Gbps, contro i 3,5 Gbps del Wi-Fi 5. Di nuovo, il vantaggio è quello di garantire un trasferimento dei dati più veloce e stabile, utile in particolare per lo streaming audio, video o videoludico. Questi miglioramenti dipendono anche da una riduzione del 75% della latenza rispetto al Wi-Fi 5.

L'aumento del numero di canali disponibili offerto dal Wi-Fi 6E, poi, permette un incremento verticale del numero di device connessi alla stessa rete e attivi su quest'ultima. Ovviamente, però, il cambiamento in questo caso riguarda perlopiù le reti aziendali, dal momento che una casa comune raramente arriverà a saturare le connessioni messe a disposizione da un router Wi-Fi 6 (o addirittura Wi-Fi 5).

In ogni caso, vi ricordiamo che non tutti i device supportano il Wi-Fi 6E. I laptop, smartphone, tablet e accessori lanciati negli ultimi anni dovrebbero essere tutti compatibili con il nuovo standard, ma per i dispositivi più vetusti dovrete comunque accontentarvi alle velocità e alle specifiche tipiche dei "vecchi" Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5 anche in presenza di un router Wi-Fi 6E.