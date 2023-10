Cosa cambia col Wi-Fi 7? I motivi per cui potreste volerlo tenere d'occhio

Come abbiamo avuto modo di raccontare, qualche settimana fa siamo stati a San Diego per il WiFi 7 Day di Qualcomm, nel corso del quale la società americana ha svelato quelle che saranno le principali novità introdotte dal nuovo standard, che arriva a quattro anni dal debutto del WiFi 6 ed a due anni dal WiFi 6E.

Ma quali saranno le novità? La principale è rappresentata dalla velocità: secondo i dati di Intel, un tipico laptop WiFi 7 potrebbe raggiungere una velocità massima di quasi 5,8Gbps. Un dato teorico, ma che dimostra ancora una volta come i benefici in termini di connettività siano importanti. Il WiFi 7 infatti raddoppia la larghezza di banda massima del canale portandola a 320MHz, il doppio rispetto al WiFi 5, 6 o 6E che si fermano a 160Hz.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di raccontare nel nostro articolo dedicato, la nuova specifica supporta anche la combinazione di bande grazie alla funzionalità chiamata Multi-Link Operation (MLO), e raddoppia il numero di flussi MU-MIMO simultanei da e verso altri dispositivi. Se Il WiFi 6 supporta 8x8 MU-MIMO, per il WiFi 7 tale dato è 16x16.

I benefici sono considerevoli anche per la smart home, garantendo connettività più stabili ed affidabili per gli oggetti che rientrano in questa categoria.