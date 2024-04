Cosa cambia tra Xiaomi e POCO? La spiegazione definitiva sui due brand

Dopo aver scoperto cosa cambia tra Xiaomi e Redmi, cerchiamo ora di fare il punto della situazione su un altro sub-brand del colosso cinese della telefonia, POCO. Cosa cambia, esattamente, tra POCO e Xiaomi? Ecco la spiegazione definitiva dei due marchi!

Partiamo dalle basi: POCO è un sub-brand di Xiaomi, esattamente come Redmi. I primi prodotti targati POCO sono stati lanciati nel 2018, mentre la nascita del brand si può far risalire ad un post su X di Jai Mani datato al 10 agosto 2018, che potete vedere anche in calce a questa notizia. Con quel post, Mani - all'epoca direttore della divisione smartphone di Xiaomi - ha dettagliato quali sono i punti fermi alla base della filosofia di POCO.

"POCO è tutto incentrato sul creare smartphone potenti con le tecnologie che importano davvero. Di recente, ci è parso che la velocità dell'innovazione nell'industria degli smartphone sia diminuita, mentre i prezzi hanno continuato a salire, con un costo per i flagship ben al di sopra dei 1.000 Dollari", ha spiegato Mani.

L'executive di Xiaomi ha dunque aggiunto che "con questo progetto, vogliamo decostruire queste tendenze. Per il nostro primo prodotto, siamo tornati alla base e ci siamo focalizzati sulla velocità. Non sulle performance di picco, ma sulla velocità reale, fattuale, nella vita vera. Grazie alla nostra piccola dimensione all'interno di Xiaomi, abbiamo l'opportunità di partire dalle basi, di prendere delle scelte su ciò che importa davvero per i nostri prodotti. Allo stesso tempo, grazie alle catene produttive e ai servizi di Xiaomi, possiamo assicurare la massima qualità per i nostri fan".

Insomma, POCO è un sub-brand che guarda alla fascia media del mercato, con smartphone senza troppi fronzoli e che puntano tutto sulle performance, unendo SoC ad alte prestazioni con buoni schermi e buone fotocamere. Gli smartphone perfetti per chi vuole giocare in mobilità senza spendere troppo, insomma: per saperne di più, perché non date un'occhiata alla nostra recensione di POCO X6 Pro?

