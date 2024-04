Cosa cambia tra Xiaomi e Redmi? La spiegazione definitiva sui due brand

Dopo aver approfondito tre smartphone Xiaomi dalla lunga autonomia, torniamo a fare riferimento al popolare produttore. Questa volta, però, ci soffermiamo sulle differenze tra Xiaomi e Redmi, visto che non esattamente tutti sembrano avere ben capito "cosa cambia" tra i due.

D'altronde, se non si è propriamente degli appassionati del mondo smartphone, si potrebbe non essere a conoscenza dell'esistenza dei sub-brand. Per farla breve, diversi grandi colossi del mondo dei dispositivi mobili hanno deciso nel corso degli anni di diversificare la propria proposta mediante investimenti in realtà che vengono poi lasciate operare autonomamente.

Se vi siete recati in un negozio e avete trovato uno smartphone Redmi, notando le somiglianze software coi prodotti di Xiaomi, potreste esservi chiesti come sia possibile. Ebbene, Redmi è proprio un sub-brand di Xiaomi, così come lo è POCO (altro marchio in cui potreste esservi imbattuti online). Si tratta, insomma, di aziende collegate a Xiaomi, che offrono però prodotti in grado di strizzare l'occhio a un pubblico diverso.

Nel caso di Redmi, si punta alla fascia media del mercato, tanto che inizialmente si trattava proprio di una famiglia di smartphone di Xiaomi. Dopo diversi anni di attività, tuttavia, è stato deciso di rendere Redmi un brand indipendente, che oggi costituisce una sorta di "spin-off" della "casa madre". Potete, insomma, aspettarvi un'esperienza midrange simile a quella dei dispositivi di Xiaomi, semplicemente tarata, a livello di branding, verso un altro tipo di pubblico.

Le differenze vanno poi ricercate modello per modello, ma questa è un'altra storia. Se vi interessa approfondire maggiormente la questione, potete fare riferimento alla recensione di Xiaomi 14 (pubblicata a marzo 2024) e al resoconto su Redmi Note 13 Pro+ 5G (uscito a febbraio 2024).

