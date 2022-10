Cosa cambia dall'A16 di iPhone 14 Pro all'A15 di iPhone 14? Poco, secondo un rapporto

Mentre sul web iniziano ad arrivare le prime recensioni di iPhone 14 Plus, Jason Cross di Macworld ha voluto analizzare il chip A16 presente nei modelli Pro della linea, per scoprire che condivide molto con l’A15.

Cross si sofferma innanzitutto sul processo produttivo utilizzato per l’assemblaggio dell’A16, che Apple ha definito “il primo processore a 4nm del mondo per smartphone”. Secondo il giornalista, però, il processo N4 di TSMC non è un “processo a 4nm nel vero senso della parola, ed infatti anche TSMC lo definisce una versione migliorata della tecnologia N5”. Il redattore infatti osserva che sebbene sia più avanzato, non si tratta di un processo produttivo di nuova generazione.

A livello di specifiche, A16 ed A15 condividono molto: sono presenti su entrambi quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, che si aggiungono a cinque core della GPU e 16 core per il Neural Engine. Cresce il numero di transistor, da 15 a 16.

L’architettura del Neural Engine e della CPU è identica o quasi, ed i miglioramenti delle prestazioni molto probabilmente derivano solo dal fatto che gli stessi chip girano a velocità di clock più elevata, a cui si aggiunge il passaggio dalla memoria LPDDR4x alla LPDDR5.

Gli incrementi delle performance della GPU, dal 7 al 19%, sono in linea con le aspettative visto che l’architettura è rimasta invariata.

Qualche settimana fa, intanto sono emersi alcuni benchmark dell’A16 su iPhone 14 Pro, in cui ha staccato l’A15 in multicore.