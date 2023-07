Cosa è la carne a base cellulare? Tutto quello che bisogna sapere

La carne coltivata in laboratorio, o carne basata su cellule, rappresenta una svolta rivoluzionaria nel campo della produzione alimentare. Questa tecnologia, che combina biotecnologia, ingegneria tessutale, biologia molecolare e processi sintetici, permette di produrre carne a partire dalle cellule animali, senza allevare e macellare gli animali.

Attenzione: non si tratta di riprodurre l'animale in sé, ma di creare un prodotto che assomigli alla carne tradizionale in tutti i sensi, che si tratti di una bistecca o di carne macinata. Grazie ai progressi tecnologici, sempre più aziende stanno esplorando le opzioni di carne basata su cellule come alternativa alla carne allevata.

È importante sottolineare che la carne basata su cellule non è la stessa cosa delle alternative a base vegetale. Queste ultime sono prodotte a partire da piante e proteine vegetali e sono progettate per assomigliare e avere il sapore della carne tradizionale, nonostante non contengano cellule animali.

Come viene creata la carne coltivata in laboratorio

Tutto inizia con l'acquisizione e la conservazione di cellule staminali da un animale. Queste vengono poi coltivate in bioreattori a densità e volumi elevati. Similmente a quanto avviene all'interno del corpo di un animale, le cellule vengono nutrite con un mezzo di coltura cellulare ricco di ossigeno composto da nutrienti di base come aminoacidi, glucosio, vitamine e sali inorganici, e integrato con fattori di crescita e altre proteine. Questo processo dovrebbe richiedere tra le 2 e le 8 settimane, a seconda del tipo di carne che viene coltivata.

I vantaggi della carne a base cellulare

La carne coltivata offre una serie di vantaggi rispetto all'agricoltura animale convenzionale. Grazie al suo processo di produzione più efficiente, si prevede che la carne coltivata utilizzerà significativamente meno risorse e potrà ridurre l'inquinamento e l'eutrofizzazione legati all'agricoltura.

Uno studio ha mostrato che la carne coltivata, se prodotta utilizzando energia rinnovabile, potrebbe ridurre le emissioni di gas serra fino al 92% e l'uso del suolo fino al 90% rispetto alla carne di manzo convenzionale (anche se sembra esserci un piccolo problema riguardo a questo argomento). Inoltre, si prevede che la produzione commerciale avverrà interamente senza antibiotici e probabilmente porterà a meno casi di malattie trasmesse dagli alimenti a causa del minor rischio di esposizione a patogeni enterici.

La carne coltivata in laboratorio: il valore dell'industria

Nel corso dei prossimi decenni, la carne coltivata e altre proteine alternative sono destinate a conquistare una quota di mercato significativa rispetto all'industria della carne e dei frutti di mare convenzionali, che vale 1,7 trilioni di dollari. Questo spostamento contribuirà a mitigare la deforestazione legata all'agricoltura, la perdita di biodiversità, la resistenza agli antibiotici, le epidemie di malattie zoonotiche e l'abbattimento industriale degli animali.