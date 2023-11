Cosa causa il burn-in dei monitor OLED? Ormai non è (quasi) più un problema

Il burn-in degli OLED nel corso degli anni è diventato quasi una figura mitologica nel mondo degli appassionati di Home Entertainment, prima, e dei gamer più incalliti nel momento in cui i diodi organici hanno invaso anche questo segmento. Ma quanto c'è di vero, oggi, su questo problema?

In realtà, già da diverse generazioni i produttori di pannelli OLED hanno iniziato a correre ai ripari, sviluppando schermi via via più longevi, complice una più completa maturità degli stessi ma anche le diverse tecnologie impiegate per la "pulizia" dello schermo dopo l'utilizzo.

Questo non significa che oggi il problema sia un lontano ricordo. Quando si compra un OLED, infatti, occorre ancora inserire quest'elemento nell'equazione, sebbene la possibilità sia diventata più remota.

La ritenzione dell'immagine sullo schermo è causata principalmente da un'eccessiva usura di determinati subpixel. A contribuire in misura importante è la luminosità massima, motivo per cui tra gli accorgimenti dei produttori c'è anche un limite alla luminosità massima raggiungibile, solitamente attestata intorno al 70%. Questo senza incidere in maniera eccessiva sull'esperienza di visione, con sistemi che nel corso degli anni hanno contribuito ad aumentare la luminanza.

A questo punto entrano in azione i cosiddetti cicli di compensazione, una funzionalità che viene attivata automaticamente dagli schermi più recenti e che opera cercando di riequilibrare i livelli di luminosità dei diversi pixel in modo da garantire un deterioramento più uniforme.

Infine, anche il calore contribuisce e non a caso sempre più brand hanno iniziato a pubblicizzare in maniera più o meno evidente le capacità di dissipazione dei propri pannelli, che ormai hanno raggiunti livelli di dispersione del calore straordinariamente elevati e soprattutto uniformi lungo la superficie.