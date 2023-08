Cosa ha causato l'estinzione di massa più grande della storia? Forse non un asteroide

Se pensate a un evento di estinzione, probabilmente vi verrà in mente l'asteroide che uccise i dinosauri. Tuttavia, La Terra ha vissuto ben cinque estinzioni di massa (o forse sei) e quella che ha cancellato i lucertoloni preistorici non è neanche la più devastante.

La prima posizione spetta infatti all'estinzione di massa del Permiano, nota anche con l’evocativo nome "Grande Morte". L’evento spazzò via circa il 70% di tutte le specie terrestri e il 96% di tutte le specie marine della Terra. In particolare, la mancanza di carbone negli strati geologici risalenti al Permiano, suggerisce che un gran numero di alberi si sia estinto durante l'evento, impiegando milioni di anni per riprendersi.

Nel corso degli anni, gli scienziati hanno proposto una serie di teorie per spiegare la catastrofica estinzione, compreso l’intramontabile impatto da asteroide. Ma la spiegazione più preoccupante è quella avanzata dagli scienziati del MIT nel 2014.



L’ipotesi coinvolge la Methanosarcina, un batterio che produce metano come scarto. Secondo gli scienziati, una mutazione genetica potrebbe aver reso Methanosarcina in grado di digerire la materia organica e quindi di proliferare incontrollata. Questo avrebbe causato un’enorme immissione di metano nell'atmosfera che avrebbe sconvolto il ciclo del carbonio.

Lo studio è ancora lontano dall'essere conclusivo e gli scienziati continuano a valutare altre spiegazioni. Tuttavia, se questa ipotesi fosse corretta, è possibile che fino al 90% delle specie del pianeta sia stato cancellato a causa del trasferimento di geni in un singolo microbo. Rassicurante.