Cosa ha causato il terribile terremoto che ha colpito il Marocco?

Il Marocco è stato recentemente scosso da un terremoto di magnitudo 6.8, il più grande a colpire il Paese in 123 anni, causando oltre 2.900 morti e gettando nel caos intere comunità. Cosa ha scatenato questa catastrofe? La risposta potrebbe sorprendervi.

Il terremoto è avvenuto vicino alla città di Adassil, nella regione di Marrakesh-Safi, a circa 75 km da Marrakech e situata nelle Alte Montagne dell'Atlante. Sebbene i terremoti in Marocco non siano rari, questo evento ha destato particolare preoccupazione a causa della sua vicinanza alla grande città di Marrakech e dell'assenza di strutture antisismiche nei vecchi edifici della regione.

La maggior parte dell'attività sismica si verifica solitamente più vicino ai confini delle placche tettoniche dell'Eurasia e dell'Africa, rendendo questo evento particolarmente enigmatico. Tuttavia, gli esperti hanno identificato la causa: un "reverse fault", un fenomeno geologico in cui una parete di roccia sopra una faglia si sposta verso l'alto contro la parete inferiore (sapete che possono anche innescare tsunami di sabbia?).

Questo accade quando le placche tettoniche collidono, ispessendo la crosta terrestre e liberando enormi quantità di energia. È probabile che lo stress si sia accumulato nel sottosuolo per un lungo periodo di tempo, esplodendo infine in un evento sismico devastante. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che la scossa è avvenuto di notte, quando più persone erano in casa e potevano essere intrappolate al chiuso.

Gli esperti avvertono che anche i terremoti più piccoli causati da scosse di assestamento potrebbero far crollare edifici già danneggiati nei prossimi giorni e settimane.

Speriamo che presto gli scienziati impareranno a prevederli.