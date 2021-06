Cosa sono le cellule HeLa? Ecco perché sono dette 'immortali'

Henrietta Lacks è stata una donna statunitense che morì di cancro al collo dell'utero nel 1951, il cui nome è strettamente legato ad una straordinaria stirpe di cellule in continua divisione, che hanno raggiunto a tutti gli effetti, l'immortalità. Le cellule HeLa.

Quando Henrietta, per affrontare il suo cancro, frequentò la clinica del Johns Hopkins di Baltimora nel gennaio del 1951, ai tempi l'unico ospedale della zona a curare gli afroamericani, non avrebbe mai immaginato di fare dono inconsapevole di una sorta di "lascito eterno".

Il suo chirurgo, Howard Jones, eseguì infatti una biopsia tissutale del suo utero canceroso senza che lei ne fosse a conoscenza e senza il suo consenso, all'epoca in effetti non vi erano leggi che obbligassero il medico ad informare il paziente su eventuali utilizzi di materiale biologico prelevato durante gli interventi.

Le cellule vennero poi passate a George Otto Gey, un medico ricercatore sul cancro operante nella stessa struttura di Baltimora, che rimase subito stupito dalla straordinaria capacità delle cellule di replicarsi in una coltura di laboratorio.

Normalmente infatti, le cellule cancerose si dividerebbero solo un paio di volte prima di morire e rendere così inutile la possibilità di studi approfonditi su di esse. Ma le HeLa, questo il nome dato loro, hanno continuato a dividersi senza limite, a patto di ricevere il giusto mix di nutrienti per crescere.

La straordinarietà delle cellule cancerose di Henrietta è anche data dal fatto di avere 82 cromosomi, molti più delle cellule normali, che sono 46 (22 coppie omologhe ed una eterosomica), oltre alla mutazione dell'enzima telomerasi, causata dal papilloma virus cui era affetta, che consentì loro di non invecchiare mai.

Le cellule cancerose di Henrietta diedero vita quindi alla prima "linea cellulare" umana ad essere stabilita in coltura, divenendo presto anche la più utilizzata nella ricerca biologica, tanto da essere state fondamentali per molte scoperte biomediche dell'ultimo secolo.

Jonas Salk, ad esempio, utilizzo le HeLa nel 1954 per sviluppare il vaccino contro la poliomielite, negli anni '80 i ricercatori che lavoravano sull'AIDS le utilizzarono per identificare ed isolare il virus dell'HIV, e negli ultimi decenni sono state addirittura fondamentali per la cosiddetta "rivoluzione omica", nella genomica, trascrittomica e proteomica.

Per quanto riguarda i discendenti di Henrietta, fino a tempi relativamente recenti, sono stati tenuti all'oscuro di ciò che è accaduto al lascito, inconsapevole, che loro antenata fece alla scienza medica. Una "svista" scioccante che ha portato, negli Stati Uniti, ad un cambiamento nelle regole etiche di base che riguardano la raccolta e l'uso di biopsie ospedaliere senza consenso informato.