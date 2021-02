Cosa sono le chat segrete di Telegram? Ecco come avviarle

Dopo aver visto come funziona la migrazione delle chat da altre app, torniamo a parlare di Telegram, applicazione di messaggistica istantanea famosa per le sue chat segrete e i timer di autodistruzione. Ma vediamo insieme come fare per avviare una chat a prova di screenshot.

Prima di tutto, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Le chat segrete di Telegram sono delle conversazioni che si avvalgono della crittografia end-to-end e per questo possono essere lette solo dai due interlocutori, senza lasciare traccia sui server dell'azienda.

I messaggi scambiati in una chat segreta non possono essere inoltrati o salvati esternamente, neanche per effettuare un backup in cloud. Allo stesso modo è impossibile anche effettuare uno screenshot della chat o dei contenuti multimediali scambiati.

Per avviare una chat segreta su telegram sarà sufficiente selezionare il pulsante per avviare una nuova chat. Nella schermata successiva sarà possibile selezionare il tipo di chat che si intende avviare. Fra le varie opzioni, quella che ci interessa è Nuova chat segreta, che ci porterà su una nuova schermata in cui potremo scegliere il nostro interlocutore il quale, a sua volta, dovrà accettare l'invito per entrare nella chat.

Nella schermata principale dell'app le chat segrete saranno riconoscibili per via di un lucchetto e della colorazione in verde del nome dell'interlocutore.

All'interno della chat sarà possibile inoltre impostare un timer di autodistruzione dei messaggi, a partire da una secondo dopo la lettura sino a una settimana. Questa opzione vale sia per i messaggi di testo che per i contenuti multimediali che, una volta inviati, non saranno immediatamente visibili ma oscurati. Sarà cura dell'interlocutore aprirli quando ne avranno l'opportunita e avviare così il timer di autodistruzione.



Si tratta senza dubbio di una delle feature più interessanti di Telegram, che negli ultimi tempi ha visto crescere esponenzialmente il numero di nuovi utenti sulla piattaforma.