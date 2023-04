Cosa o chi ha creato questi misteriosi buchi sul fondo del mare?

Sul fondo del Mare di Bering sono stati osservati dei particolari buchi che fino ad oggi non hanno trovato spiegazione. Chi o cosa ha creato queste fessure? Finalmente gli scienziati sembrano aver trovato una soluzione!

I responsabili sono piccole creature chiamate anfipodi. Ulteriori studi da parte degli addetti ai lavori in questa parte di mare dell'Alaska hanno rivelato che i buchi sono collegati da quasi 200 tunnel sotterranei orizzontali (più ambiziosi di quello che vuole costruire la Cina).

Gli anfipodi sono dei crostacei simili a gamberetti con dimensioni comprese tra 1 e 340 millimetri. Sappiamo che alcune di queste specie creano tane, scavando nel fondo del mare fino a uno strato di sedimenti, dove poi mangiano e scavano contemporaneamente un tunnel.

I ricercatori ritengono che questo comportamento sia responsabile dei buchi sul fondo del mare di Bering. Tuttavia, non sono i soli. Questo perché un totale di 96 animali sono stati avvistati dentro o vicino ai buchi, ma nessuno si adattava perfettamente alla grandezza del pertugio.

I pesci identificati sono troppo grandi per entrare nelle tane e non tendono a fare nidi lineari, mentre i ricci non possono entrare nello stretto passaggio nella camera orizzontale (a proposito, sapete che i loro denti non si usurano mai?). I buchi del Mare di Bering hanno un profondo impatto ecologico perché forniscono complessità tridimensionale alla pianura abissale altrimenti piatta, creando habitat per molte specie.

Questa è stata la prima risposta al "mistero dei buchi", ma in futuro potrebbero arrivarne altre.