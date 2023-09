Cosa fare se le chiamate non compaiono su iPhone? Alcune possibilità

Tra i numerosi vantaggi offerti dall’ecosistema Apple, troviamo la profonda integrazione tra i vari dispositivi. Integrazione che si estende alle chiamate: è possibile infatti fare in modo che le telefonate di iPhone arrivino anche su iPad e Mac per rispondere, ma come si fa?

Ciò che bisogna fare è innanzitutto abilitare l’opzione dedicata attraverso l’applicazione Impostazioni di iPhone, e quindi tramite il tab “Telefono”. Qui è presente il pannello “Chiamate da altri dispositivi” che se premuto rimanda ad un altro tab dove è presente la lista dei device associati all’Apple ID dove è necessario abilitare il toggle per fare in modo che arrivino le telefonate.

Se ciò non funziona le soluzioni sono diverse: la prima è rappresentata da un riavvio dei dispositivi per consentire agli OS di applicare le modifiche. Altrimenti, controllate che il numero di telefono dell’iPhone per FaceTime sia lo stesso su tutti i dispositivi: la condivisione funziona esclusivamente se il numero è lo stesso. Controllate anche che tutti i device siano aggiornati alle ultime versioni degli OS, e che FaceTime sia l’app predefinita per le telefonate su Mac.

A stretto giro di orologio, Apple pubblicherà iOS 17 ed iPadOS 17, gli attesi sistemi operativi che porteranno con loro tante novità e nuove funzioni.