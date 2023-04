Cosa fare se Chrome è lento o si blocca? Alcuni consigli per Mac e Macbook

Avete notato che Google Chrome consuma meno su Macbook? Tutto merito delle più recenti ottimizzazioni implementate dal colosso di Mountain View sul suo browser. Grazie a queste ultime, qualche utente potrebbe aver deciso di effettuare il salto da Safari a Chrome: ma come fare quando Google Chrome si blocca o va lento su Mac e Macbook?

La prima cosa da verificare in caso Chrome su Mac non funzionasse bene è sicuramente la connessione Wi-Fi. Il modo migliore per farlo è effettuare un test rapido della connessione a Internet mediante uno dei tanti speedtest disponibili in rete. Se notate che la vostra connessione non funziona o è troppo lenta, avete trovato il problema! Riavviate il router o seguite la nostra guida su come capire se il router non funziona bene per venire a capo della questione.

Se la connessione di rete non è il problema, allora il "collo di bottiglia" potrebbe essere l'hardware del vostro Mac o Macbook: anche i PC di Cupertino, per quanto ben ottimizzati e stabili, hanno una CPU, una GPU e una RAM tutto sommato limitate. Ogni tab di Chrome che aprite aumenta il consumo di queste ultime, rendendo più lento il dispositivo: se incontrate problemi con il browser, dunque, il consiglio è quello di chiudere tutte le schede che non vi interessano o, ancora meglio, forzare l'uscita dal browser e riaprirlo, in modo da liberare all'istante tutta la RAM occupata da quest'ultimo.

Tra le tab più "insidiose" abbiamo in particolare quelle dello streaming di contenuti in altissima definizione, ovvero in 4K o in 8K: chiudetele e sicuramente la situazione migliorerà. Controllate poi le altre app aperte dal vostro Mac: se ce n'è una che non usate e che sta occupando gran parte della CPU o della RAM del dispositivo, magari per dei processi in background, chiudetela e anche il browser ne risentirà positivamente.

Se tutte queste soluzioni non vi hanno aiutato, arriviamo alle "maniere forti": riavviate il vostro Mac o Macbook e provate a riaprire Chrome. In molti casi, i problemi del browser si sistemano con un semplice reset. Se i problemi dovessero persistere, però, potete anche provare a cancellare la cache e la cronologia di navigazione del vostro device, disinstallare il tema attivo su Chrome, oppure, per una navigazione ancora più leggera, attivare la modalità incognito e, insieme a quest'ultima, un ad blocker. Anche queste procedure non hanno funzionato? L'ultima spiaggia è disinstallare e reinstallare il browser.