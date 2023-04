Cosa coltiveremo su Marte? Ecco il riso adatto al suolo marziano

Come ci insegna il botanico Mark Whatney, protagonista di "The Martian", per sopravvivere su Marte bisogna coltivare cibo, anche se forse non saranno le patate. Una nuova ricerca dell'Università dell'Arkansas ha trovato un'alternativa migliore, che verrà sfruttata dai futuri botanici sul Pianeta Rosso: un riso geneticamente modificato.

Lo studio dei ricercatori ha evidenziato la possibilità che il riso riesca a crescere e sopravvivere sulla regolite marziana, a patto che le sfide presentate dal suolo siano "superate attraverso il controllo di geni legati allo stress." Una di queste sfide è la presenza di sali perclorati, che sono stati individuati nel terreno e che possono essere altamente tossici per le piante.

Gli scienziati sono riusciti a simulare la superficie marziana grazie a campioni di terreno del Deserto del Mojave; questi campioni, sviluppati dalla NASA e dal JPL, sono chiamati Mojave Mars Stimulant (MMS).

Qui, il team è riuscito a far crescere ben tre varietà diverse di riso, di cui uno di tipo selvatico e due geneticamente modificati. Le mutazioni delle varianti modificate hanno permesso loro di rispondere meglio ad elementi di stress, come siccità, mancanza di zuccheri e salinità elevata. Infine, il team ha scoperto che la quantità massima di perclorato a cui il riso può sopravvivere è di un grammo (in rapporto ad 1kg di terreno).

I risultati dei ricercatori sembrano dunque indicare che c'è un futuro per la coltivazione di riso su Marte. Il prossimo passo, ora, sarà quello di sperimentare con nuovi terreni ancora più simili, oltre a testare altre varietà di riso geneticamente modificate per resistere ad alte concentrazioni di sale.

Costruire una città su Marte, dopotutto, non è così irrealizzabile.