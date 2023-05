Cosa fare se compare la spunta verde sulle icone? La rapida soluzione per Windows 11

Windows è un sistema operativo dai "molti misteri", nel senso che non sempre risulta semplice capire il motivo per cui accade qualcosa. In questo contesto, sicuramente una delle questioni maggiormente "misteriose" è relativa all'improvvisa e inaspettata comparsa di spunte verdi sulle icone del desktop.

Ebbene sì: col passare degli anni non sono stati in pochi coloro che, "di punto in bianco", hanno visto comparire nella parte bassa delle icone del desktop di Windows una spunta verde. Il tutto può tra l'altro avvenire "senza che sia cambiato nulla" rispetto a prima, perlomeno lato utente, dunque non è un caso che un buon numero di persone si chieda cosa significhi tutto ciò (basti vedere le segnalazioni legate, ad esempio, al forum ufficiale di Microsoft).

In realtà, probabilmente non c'è nulla di strano sul vostro computer se riscontrate una situazione di questo tipo, considerando che usualmente quelle spunte compaiono quando un software di backup ha effettuato correttamente una sincronizzazione. Se pensate di non avere attivo alcun programma di questo tipo, potreste voler approfondire meglio la questione.

Infatti, anche antivirus come Norton possono mettere in atto operazioni simili. Insomma, "l'arcano" è svelato: probabilmente la questione delle spunte verdi (che viene segnalata sul Web ormai da lungo tempo e può ancora verificarsi su Windows 11) è legata a un qualche tipo di sincronizzazione (magari relativa anche al sistema operativo, quindi potreste volervi recare nelle Impostazioni e vedere se c'è qualche spunta attiva nella sezione "Backup Windows", accessibile dalla scheda "Account").

In ogni caso, va detto che, se riscontrate le spunte verdi sulle icone, usualmente per "rimuoverle" basta fare clic destro su un punto vuoto del desktop, selezionando poi l'opzione "Aggiorna". In questo modo, usualmente le icone coinvolte "spariscono" (ma potreste voler dare un'occhiata anche alle opzioni relative al backup OneDrive, come indicato da altri utenti sempre sul forum di Microsoft).