Ecco cosa fa un complottista quando sbaglia a predire la fine del mondo

Forse vi sarà sfuggito ma, secondo un famoso teorico della cospirazione, venerdì scorso un pianeta canaglia avrebbe dovuto schiantarsi contro la Terra, ponendo fine alla vita così come la conosciamo.

Il pianeta in questione è il fantomatico Nibiru, protagonista di centinaia di teorie complottiste. Secondo alcune persone, questo corpo celeste avrebbe un’orbita estremamente allungata che si estende oltre Nettuno ma che incrocia quella terrestre. Mike Buckner, complottista di lunga data, ha quindi svolto dei complicati calcoli, da cui ha concluso che Nibiru e il nostro pianeta si sarebbero dovuti scontrare proprio lo scorso venerdì.

Buckner ha annunciato la fine del mondo su Twitter (o come si chiama adesso), il mezzo di comunicazione preferito dagli indovini. Durante la settimana che avrebbe dovuto precedere l’Apocalisse, Buckner ha consigliato ai suoi followers di cercare un riparo, prima di salutarli con un ultimo tweet che recitava "Sono diretto verso le caverne".

Ovviamente non è successo niente di tutto ciò (anche perché Nibiru non esiste). Ciò che è interessante è la risposta con cui Buckner si è difeso, sempre su Twitter. "La fisica era corretta, quello che non andava è la mia comprensione della realtà. Adesso vedo la verità. Viviamo su una Terra piatta". In pratica, secondo Buckener se la Terra fosse stata sferica, Nibiru l’avrebbe distrutta. Non fa una piega.