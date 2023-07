Cosa comporta passare a WhatsApp Business? Le differenze con la solita versione

WhatsApp è ormai diventato uno strumento di messaggistica istantanea che si usa un po' per tutto. Infatti, persino le attività locali della vostra zona potrebbero aver iniziato a sfruttare quest'ultimo per avvertirvi di appuntamenti e simili, ma non esattamente tutti sono a conoscenza del fatto che esiste un'app chiamata WhatsApp Business.

Chi dispone di un'attività può infatti trovare quest'ultima e scaricarla gratuitamente sia dal Play Store di Google (per dispositivi Android) che dall'App Store di Apple (per iPhone). In cosa consiste il tutto? In parole povere, al posto di utilizzare un classico account WhatsApp per comunicare coi propri clienti, le società possono creare un profilo aziendale pensato per ispirare fiducia e offrire un metodo di interazione più personale.

Un'altra possibilità interessante a cui molti potrebbero non aver pensato è quella relativa ai messaggi di assenza da impostare automaticamente, così da poter avvertire i clienti, senza nemmeno dover toccare nulla, ad esempio, del fatto che l'attività è in ferie in un determinato periodo. Insomma, WhatsApp Business è un servizio pensato per cercare di semplificare la vita alle aziende.

Tra l'altro, è possibile impostare sullo stesso smartphone sia WhatsApp Business (con numero aziendale, anche fisso) che il classico WhatsApp (con numero privato), così da separare il lavoro dalla vita privata. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle FAQ ufficiali di WhatsApp per maggiori dettagli sulla configurazione del tutto.